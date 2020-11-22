Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar yoğun ili gördü. Bu akşam Fox Tv'de yayın hayatına başlayacak olan dizi sonrası oyuncular yakından takip ediliyor. Özge Özacar Kefaret dizisinde Meltem Serez karakterine hayat verecek. Dizide Ahmet'in hayallerindeki eli olduğunu düşünen Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar kimdir?

KEFARET'İN MELTEM'İ KİMDİR?

İstanbul Maltepe doğumlu. Beyaz eşyacı ve küçük bir tefeci olan bir babanın ve mahalle terzisi bir annenin kızı olarak doğdu. Meltem çok güzeldi. Her zaman güzelliği ile dikkat çekti.

Meltem zehir gibi zekiydi, dersleri çok iyiydi hem çok sosyal hem de başarılı bir kızdı. Zeki ile evlendi, Zeki’nin kazandığı bol paradan memnundu ancak artık onu yanına yakıştırmıyordu. Yakın arkadaş olduğu Meltem’in eşi olan Ahmet’i beğeniyor onun hayallerindeki erkek olduğunu düşünüyordu.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Küçük Tatlı Yalancılar dizisi ile yaşayan Özge Özacar; Lise Devriyesi ve Oyunbozan gibi dizilerde rol almıştır. Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Kefaret (Meltem) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Azra) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Didem) (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Meltem) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (Müge) (TV Dizisi)