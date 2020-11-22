Kefarat dizisinin hangi kitaptan uyarlandığı yoğun ilgi gördü. Ekrana yeni bir soluk getirecek olan dizi pazar akşamlar izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur yer alıyor. Fox Tv'de başlayacak Kefarat dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Kefarat nerede çekiliyor?

KEFARAT DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kefarat dizisi Zülfi Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlamadır. Dizinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapıyor. Senaristliğini ise Mahinur Ergün üstleniyor.

Kefaret konusu nedir, oyuncuları kimler? Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

KONSTANTINIYYE OTELI KONUSU NEDİR?

Konstantiniyye… İhtişamlı surlarının karanlık diplerinde cinayetler işlenen, otobanlarında siyasetçilerin suikastlara kurban gittiği, açlıktan çocukların dilendiği, gecekondularında kadınların sessiz sedasız öldürüldüğü, yalılarında yüzyıllık zenginliğin cömertçe seyre çıkarıldığı ve güzelliğiyle Divan şairlerine yüzlerce şehrengiz yazdıran, barok sanatından izler taşıyan şehirler şehri İstanbul.

Romanları 40 dilde yayınlanan ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen ünlü yazar Zülfü Livaneli, Konstantiniyye Oteli ile okurlarına bir İstanbul panoraması çiziyor. İstanbul’un kaymak tabakasını, alt sınıfları ve hatta ölülerin ruhlarını buluşturup başarılı bir işkadını Zehra’nın gözünden anlatıyor. İstanbul’un köklü tarihini fona alan usta edebiyatçı, onlarca karakteri, geçmişi Bizans’a dayanan bir otelin açılışına konuk ediyor; güç ve yönetim ilişkilerinden romantizme ve “başına sevda gelenlere” kadar uzanan, geniş bir yelpazede insan ruhunu didik didik ediyor.

KEFARAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kefarat dizisinin tanıtım fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekti. Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul’da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un doğal ortamlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi semtler tercih edildiği bilgisi aktarıldı.