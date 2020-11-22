Kefaret konusu nedir, oyuncuları kimler? Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kefaret bu akşam Fox Tv'de yayınlanacak. Mahinur Ergun ve Melih Çam senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğundan Mesude Erarslan oturuyor. İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat başrolleri paylaşıyor. Kefaret konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

KEFARET KONUSU NEDİR?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir.

Kefarat dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Kefarat nerede çekiliyor?

Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Zeki Köse (Tolga Güleç)