31 Ekim 2020 Cumartesi 21:12 | Son Güncelleme:
İzmir'e yerleşmişti... İzzet Yıldızhan'ın depremde yan binası yıkıldı
İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, Seferihisar'daki deprem sonrası, Bayraklı'daki ofisinin yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşadı.
İzmir'de depremi derinden hisseden İzzet Yıldızhan, Bayraklı’daki ofisinin yanındaki binanın yıkılmasıyla büyük panik yaşadı. Yıldızhan, “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir’’ dedi.