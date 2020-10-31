İzmir'e yerleşmişti... İzzet Yıldızhan'ın depremde yan binası yıkıldı

İzmir'de depremi derinden hisseden İzzet Yıldızhan, Bayraklı’daki ofisinin yanındaki binanın yıkılmasıyla büyük panik yaşadı. Yıldızhan, “Ben işlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir’’ dedi.