Depremi derinden hisseden Işın Karaca korkusunu dile getirdi: Hâlâ sallanıyoruz

İzmir'de yapamaya başlayan ve depremi derinden hissederek çok korktuklarını söyleyen Işın Karaca, gece hiç uyuyamadıklarını ve hâlâ artçıların olduğunu aktardı. Karaca, ‘’Uyumadan uyanmak. Nefesimizi tutarak İzmir’i izliyoruz. Hâlâ sallanıyoruz. Hâlâ enkazlarda vatandaşlarımız var. Bu kabustan bir an önce uyanmamızı diliyorum’’ notunu düştü.

