31 Ekim 2020 Cumartesi 21:33 | Son Güncelleme:
Depremi derinden hisseden Işın Karaca korkusunu dile getirdi: Hâlâ sallanıyoruz
İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de yaşamaya başlayan Işın Karaca da depremi derinden hissedenlerden oldu.
İzmir'de yapamaya başlayan ve depremi derinden hissederek çok korktuklarını söyleyen Işın Karaca, gece hiç uyuyamadıklarını ve hâlâ artçıların olduğunu aktardı. Karaca, ‘’Uyumadan uyanmak. Nefesimizi tutarak İzmir’i izliyoruz. Hâlâ sallanıyoruz. Hâlâ enkazlarda vatandaşlarımız var. Bu kabustan bir an önce uyanmamızı diliyorum’’ notunu düştü.