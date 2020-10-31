  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Depremi derinden hisseden Işın Karaca korkusunu dile getirdi: Hâlâ sallanıyoruz
31 Ekim 2020 Cumartesi 21:33 | Son Güncelleme:

Depremi derinden hisseden Işın Karaca korkusunu dile getirdi: Hâlâ sallanıyoruz

Depremi derinden hisseden Işın Karaca korkusunu dile getirdi: Hâlâ sallanıyoruz

İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de yaşamaya başlayan Işın Karaca da depremi derinden hissedenlerden oldu.

İzmir'de yapamaya başlayan ve depremi derinden hissederek çok korktuklarını söyleyen Işın Karaca, gece hiç uyuyamadıklarını ve hâlâ artçıların olduğunu aktardı. Karaca, ‘’Uyumadan uyanmak. Nefesimizi tutarak İzmir’i izliyoruz. Hâlâ sallanıyoruz. Hâlâ enkazlarda vatandaşlarımız var. Bu kabustan bir an önce uyanmamızı diliyorum’’ notunu düştü.

<p></p><p><span>Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç sistemlerinin füzeler

Azerbaycan, işgalci Ermenistan füze sistemlerini imha etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en besleyici ve yararlı besini badem seçildi

İzmir'de yaralar sarılıyor: Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.