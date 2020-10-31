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  • Bengü depremde büyük panik yaşadı: Ailem Seferihisar'da yaşıyor
31 Ekim 2020 Cumartesi 21:21 | Son Güncelleme:

Bengü depremde büyük panik yaşadı: Ailem Seferihisar'da yaşıyor

Bengü depremde büyük panik yaşadı: Ailem Seferihisar'da yaşıyor

Bengü depremle büyük bir panik yaşadı:

Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir - Seferihisar’daki depremle büyük bir panik yaşadığını anlattı. Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, ‘İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın’’ yazdı. 

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