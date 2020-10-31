Pınar Altuğ takipçilerine sitem etti: Mutluluğunuz size kalsın

Pınar Altuğ, ülke olarak İzmir depremini derinden hissederken sosyal medyada mutluluk pozlarını paylaşan takipçilerine de sitemde bulundu. Altuğ, ‘’Hepimiz nefesimizi tutmuş İzmir’de enkazdan çıkarılabilecek bir an için dua ederken mutlu paylaşımlarınızı kendinize saklasanız? Azıcık saygı lütfen!’’ diyerek biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

