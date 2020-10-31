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  • Pınar Altuğ takipçilerine sitem etti: Mutluluğunuz size kalsın
31 Ekim 2020 Cumartesi 21:05 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ takipçilerine sitem etti: Mutluluğunuz size kalsın

Pınar Altuğ takipçilerine sitem etti: Mutluluğunuz size kalsın

Pınar Altuğ, İzmir depremi sonrası sosyal medyada mutluluk pozları paylaşan takipçilerine sitemde bulundu.

Pınar Altuğ, ülke olarak İzmir depremini derinden hissederken sosyal medyada mutluluk pozlarını paylaşan takipçilerine de sitemde bulundu. Altuğ, ‘’Hepimiz nefesimizi tutmuş İzmir’de enkazdan çıkarılabilecek bir an için dua ederken mutlu paylaşımlarınızı kendinize saklasanız? Azıcık saygı lütfen!’’ diyerek biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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