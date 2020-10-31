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  • Bergüzar Korel 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu iptal etti ve ekledi: Bu felakette sahnede olamam
31 Ekim 2020 Cumartesi 21:28 | Son Güncelleme:

Bergüzar Korel 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu iptal etti ve ekledi: Bu felakette sahnede olamam

Bergüzar Korel 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu iptal etti ve ekledi: Bu felakette sahnede olamam

‘Kızlar ve Oğlanlar' adlı tiyatro oyunuyla dün DasDas Sahne'de izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bergüzar Korel, öğlen saatlerinde yaşanan İzmir depreminin ardından sahnesini iptal etti.

Bergüzar Korel, İzmir depreminin ardından ‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tiyatro oyunu sahnesini iptal etti. Metropol İstanbul’da üzgün haliyle kameralara yansıyan Korel, ‘’Böylesine bir felaket yaşanmışken sahnede olmam mümkün değil. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtulması için dua ediyorum’’ diye konuştu.

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