Bergüzar Korel 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu iptal etti ve ekledi: Bu felakette sahnede olamam

Bergüzar Korel, İzmir depreminin ardından ‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tiyatro oyunu sahnesini iptal etti. Metropol İstanbul’da üzgün haliyle kameralara yansıyan Korel, ‘’Böylesine bir felaket yaşanmışken sahnede olmam mümkün değil. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtulması için dua ediyorum’’ diye konuştu.