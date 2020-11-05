İzleyicinin gözünden kaçmadı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dikkat çeken hata

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hünkar Yaman’ın ölümüyle geceye damgasını vurdu! Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Bir Zamanalar Çukurova dizisinin 71. bölümünde Vahide Perçin tarafından canlandırılan Hünkar Yaman öldürüldü. Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin 71. bölümde diziden ayrıldı.



Hünkar Yaman’ın oğlu Demir Yaman’ın annesi arabayla evine getirdiği sahnede yapılan hata izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Hünkar Yaman'ı bulan oğlu Demir Yaman, kamyonetin arkasına annesini bindirerek evine götürdü. Çekim yapılan o sahnede, kamyonetin arka kısmından, aracın dikiz aynasına yansıyan görüntü herkesi şoke etti. 1970 - 1980'li yıllarda geçen dizide, sürücünün maskeli olması herkesi şaşırttı. Yapılan bu hata, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.