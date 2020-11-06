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  • Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin'den mesaj var! Final sorusuna bakın ne cevap verdi
06 Kasım 2020 Cuma 21:34 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin'den mesaj var! Final sorusuna bakın ne cevap verdi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin'den mesaj var! Final sorusuna bakın ne cevap verdi

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin başrol karakterlerinden Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Engin alışveriş merkezinde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Engin, Arka Sokaklar final tarihi ile açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldıktan sonra Arka Sokaklar’da Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Engin gönüllerde taht kurdu. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Engin diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maskesini takarak önlemini alan usta oyuncu, bazı politikacıların bile koronavirüse yakalandığını hatırlattı ve “Allah hepimizi korusun” dedi.

Her şeyin güzel olacağı mesajını veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisiyle ilgili de güzel bir ifade kullandı. “15 seneyi bitirdik, ikinci 15 seneye girdik” diyen usta oyuncu, herkesi gülümsetti. Zafer Ergin, 15 senede herkesin büyüdüğünü, akıllandığını, güzel şeyler yapmak için bilinçlendiğini vurguladı ve o zamanın küçük çocuklarının bugün iyi noktalara geldiğini vurgulayarak, dizinin ne kadar uzun bir zamana yayıldığını anlattı.

Dizide çocuk oyuncu olarak başlayanların bugün farklı bir noktada olduklarını anlatan ünlü sanatçı, 15 yılın az bir zaman olmadığının altını çizdi.

“Bir seyirci yetiştirdik, Arka Sokaklar’da bizimle beraber yaşayan bir seyirci” diye konuşan Zafer Ergin, uzun yıllar çalışmayı da arzu ettiğini söyledi.

Usta oyuncu, “Yaptığımız bir ekip işi. Gerçekten hiç kimsenin tek başına hiç kimsenin yürütemeyeceği bir iş. Kameramanından sahne düzenini yapana, yönetmene ve beraber oynadığımız arkadaşlara kadar. Arka Sokaklar’da özellikle bu tılsımı yakaladığımız için 15 senedir ağız tadıyla, çok başarılı şekilde, sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Bunu da yürüteceğiz” açıklamasıyla da projenin uzun süreli olarak devam edeceğinin de mesajını verdi.

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