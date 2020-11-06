Hande Erçel, Demet Özdemir, Neslihan Atagül ve Ebru Şahin yarışında şaşırtan sonuç!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarında yer alan başrol oyuncuları sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye hitap ediyor. Sosyal medya paylaşımları üzerinden yapılan analizler sonucunda her hafta hangi oyuncunun sosyal medyada en çok konuşulan kişi olduğu belirleniyor. Medya Takip Merkezi DigiLup’un paylaştığı verilere doğrultusunda bu hafta zirvedeki isim belli oldu.



Son haftanın en çok konuşulan isminin kim olduğu konusunda yapılan araştırmalar sonucu Hande Erçel ile Demet Özdemir’in müthiş bir rekabet halinde olduğu görüldü… “Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular” listesi ortaya çıktı. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Erçel, güçlü rakibini 15 bin kadar ileti fazlasıyla birinci sırada bitirdi.

Son 1 haftalık değerlendirme sonucunda Hande Erçel için paylaşılan ileti adeti 120 bin 500 olarak belirlendi. Ünlü oyuncu birinci olurken, en yakın rakibi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep’i Demet Özdemir ise 105 bin 200 ileti ile ikinci sırayı elde etti.

Ceren Yılmaz, Zümrüdüanka dizisindeki Zümrüt karakteri ile müthiş çıkışına devam ediyor. Oyuncu, 51 bin 900 ileti sayısı ile üçüncü olurken, Baraj dizisinin Nehir’i olarak yükselen bir performans sergileyen Biran Damla Yılmaz ise 43 bin 500 ileti ile dördüncü oldu.

İşte son 1 haftanın en çok konuşulan kadın oyuncuları listesi: