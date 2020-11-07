Zümrüdüanka aradığı taze kanı buldu! Güvercin dizisinin usta ismi kadroya dahil oldu

Zümrüdüanka dizisi cumartesi akşamları Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Kısa süre önce Star Tv ekranlarında final yapan Güvercin dizisinde rol alan Menderes Samancılar, artık Zümrüdüanka dizisinden oynayacak.



Dizinin yeni sezonunda katılan isimlere bir yenisi daha eklenmesi, diziyle ilgili hikayenin de genişlemesi anlamına geliyor. Usta oyuncu Star TV’de yayınlanan Güvercin dizisine geçtiğimiz sezon başlamıştı ancak pandemi süreci nedeniyle verilen aranın ardından final yapma kararı çıktı.

Usta oyuncunun diziye 19. bölümden sonra Behram karakteri ile katılacağı belirtiliyor. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde oynadığı ve Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisine Samancılar, ayrı bir heyecan katacak.