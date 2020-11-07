  • $8,5205
  • 10,1435
  • 534.824
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • O sahne tepki çekmişti: RTÜK affetmedi! İşte MasterChef Türkiye'ye kesilen ceza
07 Kasım 2020 Cumartesi 01:08 | Son Güncelleme:

O sahne tepki çekmişti: RTÜK affetmedi! İşte MasterChef Türkiye'ye kesilen ceza

O sahne tepki çekmişti: RTÜK affetmedi! İşte MasterChef Türkiye'ye kesilen ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK birçok dizi ve televizyon programına ceza kesti. Bunlar arasında Tv8 ekranlarında yer alan MasterChef Türkiye yarışma programı da yer alıyor. RTÜK MasterChef'e bir yarışmacıyı ağlatarak stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği' hükmüyle idari para cezası verdi.

RTÜK Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yaşanan bir olayı affetmedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK bazı popüler dizi ve televizyon programlarına para cezası kesti. Bunlar arasında önemli bir izleyici kitlesi olan MasterChef Türkiye yarışma programı da yer alıyor. Yarışmada Mehmet Şef ile yarışmacı Furkan arasında yaşanan diyalog sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.

Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Seçim sonuçları  henüz netleşmedi fakat Biden yarışı önde götürüyor. Türkiye'deki siyasi muhale

Türkiye'deki Biden yanlıları ne umuyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Kurum, İzmir'deki yıkım çalışmalarını inceledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.