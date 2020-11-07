O sahne tepki çekmişti: RTÜK affetmedi! İşte MasterChef Türkiye'ye kesilen ceza

RTÜK Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yaşanan bir olayı affetmedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK bazı popüler dizi ve televizyon programlarına para cezası kesti. Bunlar arasında önemli bir izleyici kitlesi olan MasterChef Türkiye yarışma programı da yer alıyor. Yarışmada Mehmet Şef ile yarışmacı Furkan arasında yaşanan diyalog sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.



Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.