Halit Ergenç, Aslı Enver, Onur Saylak, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu... Babil bu kadroyla Kırmızı Oda karşısında çöküşü yaşadı!

Son dönemde dizi piyasasında büyük rekabet yaşanıyor. Yeni dizi furyası ve diziler arasındaki transferler bazı dizilere kazandırırken bazı dizilere de kaybettiriyor.

Star TV'de yayımlanmaya başlayan Babil dizisi Cuma günü uzun süredir devam eden diziler karşısında öne geçmişti. Senaryosundaki oğlunu kurtarmaya çağlışan baba dramı, "ponzi sistemi dolandırıcılığı" hikayesi ve çarpıcı ilişkilerle dikkat çeken dizi iddialı bir çıkış yakalamıştı.

Halit Ergenç, Aslı Enver, Onur Saylak, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi güçlü bir kadroya sahip olan Babil, son günlerde zor günler yaşıyor.

Cuma günü TV8'de yayımlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi reytinglerde Babil'i ezdi geçti. Kırmızı Oda tüm kategorilerde birinci sırada yer alırken Babil yalnızca AB kategorisinde listeye girebildi.

Yapılan yorumlarda son dönemde Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi mesaj yüklü dizilerin daha çok tutulması ve Babil'in ilk bölümlerde olan bu özelliğini kaybetmesi Babil'in bu çöküşünün nedeni olarak yorumlandı.

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