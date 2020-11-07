07 Kasım 2020 Cumartesi 01:06 | Son Güncelleme:
Kırmızı Oda'daki o sahne yürekleri dağladı! Alya'nın annesi nasıl öldü? İşte Melisa Sözen'in müthiş oyunculuğu
Son zamanların en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda dizisi son bölümüyle izleyicilerine duygusal dakikalar yaşattı. Dizide Melisa Sözen tarafından canlandırılan Alya karakterinin annesinin ölümü anlatıldı. İzleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede Melisa Sözen'in muhteşem oyunculuğu da sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.
Melisa Sözen Kırmızı Oda’da canlandırdığı Alya karakteriyle adeta yükselişe geçti! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında girmeyi başardı. Başrollerinde Binnur Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Kırmızı Oda’nın 10. bölümünde Alya’nın annesinin nasıl öldüğü izleyiciye aktarıldı. O sahnelerde Melisa Sözen’in oyunculuğu ve gösterdiği performans ise herkesi kendine hayran bıraktı. Bazı kullanıcılar Melisa Sözen’in bu yılın en iyi kadın oyuncusu olması gerektiğini söylerken bazıları da diziden ayrılamaması gerektiğini dile getirdi. İşte izleyicileri duygulandıran o sahne...