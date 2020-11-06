Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin, Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in gölgesinde kaldı!

Medya Takip Merkezi MTM’nin sosyal medya ölçümleme servisi olan DigiLup’un son bir haftalık verilerine baktığımızda ekrandaki dizilerde oynayan erkek oyuncuların ilk 10 sıralaması belirlendi.

Buna göre geçtiğimiz hafta yayınlanan dizilerdeki erkek oyuncular arasında sosyal medyada en çok konuşulan sıralamasının ilk sırasına, Sefirin Kızı dizisinde Sancar’ı oynayan Engin Akyürek oturdu.

Kerem Bürsin ise dizisi çok konuşulsa da kendisi bir adım geride kalmış gibi görünüyor. Engin Akyürek, dizisi daha alt sıralarda yer alsa da sosyal medyada daha çok konuşulmuş…

Listenin 3. sırasındaki isim ise Feyyaz Duman. Kadın dizisindeki Arif karakterinden sonra Fox’un Baraj dizisindeki Nazım karakteri ile çok konuşulanlar listesinde üst sıralarda. Zümrüdüanka’nın Serhat’ı Alp Navruz ise 4. sırada yer alıyor.

5. sırada atv’de yayınlanan Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü, 6. sırada tv8’in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’i İbrahim Çelikkol bulunuyor.

Star TV’de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinin bir diğer erkek oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu da listede 7. sırada. Arıza dizisiyle Tolga Sarıtaş 8., Ramo ile Murat Yıldırım 9. ve Çukur dizisi ile de Aras Bulut İynemli 10. sırada yer alıyor.