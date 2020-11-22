Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'ya hediyesi dev tektaş göründü

2017 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı attılar. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Bebek'te kameralara takıldı.

Tarabya’dan yürüyüşe başlayıp Bebek sahilinde sonlandıran ikili, evlilik sorularını yanıtsız bıraktı. Nazlı Kayı’nın parmağındaki tek taş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.