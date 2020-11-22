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  • Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'ya hediyesi dev tektaş göründü
22 Kasım 2020 Pazar 11:58 | Son Güncelleme:

Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'ya hediyesi dev tektaş göründü

Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'ya hediyesi dev tektaş göründü

Geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atan iş insanı Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Tarabya'dan yürüyüşe başlayıp Bebek sahilinde sonlandıran Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, evlilik sorularını yanıtsız bıraktılar.

2017 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı attılar. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Bebek'te kameralara takıldı.

Tarabya’dan yürüyüşe başlayıp Bebek sahilinde sonlandıran ikili, evlilik sorularını yanıtsız bıraktı. Nazlı Kayı’nın parmağındaki tek taş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

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