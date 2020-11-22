Ebru Şallı'dan samimi itiraf: Ayakta durabilmek için destek alıyorum

Geçirdiği zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunumuyla A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu programına konuk oldu. Ebru Şallı, programda samimi ve özel açıklamalar yaptı.

Ebru Şallı, lenfoma hastalığından hayatını kaybeden oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş ettiğini ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

Şallı 'Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum.'

Ebru Şallı 'Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı.

O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.'

Şallı sözlerine şöyle devam etti: Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim.

O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum.

İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.