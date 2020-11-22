O Ses Türkiye'nin yıldızı Aziz Kiraz'dan kötü haber!

Yıllar önce çıktığı 'O Ses Türkiye'de başarısıyla kısa sürede adını duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güzel sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Ancak genç şarkıcı talihsiz bir hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

Sosyal medya hesabından hastane odasındaki fotoğraflarını paylaşan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansın ardından gözlerin kendine çevrilmesini sağlamıştı.

Sahneye çıktığı ilk anda sesiyle jüriyi adeta büyüleyen Aziz Kiraz, daha sonra Hadise'nin takımında yer almış ve yarışmada üst sıralara kadar tırmanmayı başarmıştı.

SES TELLERİNDE KİST ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde sorun yaşayan genç şarkıcı doktora gidince kötü haberi aldı. Kist nedeniyle ses tellerini kullanamayan Kiraz, hemen ameliyata alındı.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Aziz Kiraz, en kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacağını ifade etti. Aziz Kiraz'ın bir süre konuşmasının dahi yasak olduğu ifade edilirken, küçük ses egzersizleri yapacağı belirtildi