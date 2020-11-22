Bir Başkadır dizisinin setinden aşk çıktı

Dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Derya Karadaş, Tülin Özen, Bige Önal ve Alican Yücesoy’la beraber performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de Funda Eryiğit oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın tv100'deki haberine göre dizide “Ruhiye” karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.