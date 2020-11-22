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22 Kasım 2020 Pazar 12:30 | Son Güncelleme:

Bir Başkadır dizisinin setinden aşk çıktı

Bir Başkadır dizisinin setinden aşk çıktı

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği “Bir Başkadır” adlı dijital proje geçen hafta sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Dizide Ruhiye karakterine hayat veren Funda Eryiğit'in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Derya Karadaş, Tülin Özen, Bige Önal ve Alican Yücesoy’la beraber performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de Funda Eryiğit oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın tv100'deki haberine göre dizide “Ruhiye” karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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