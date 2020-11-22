İbo Show'da İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar düeti geceye damga vurdu

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği 'Mavi Mavi' şarkısının düeti izleyenleri mest etti.

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da izleyicilerin gözlerinden kaçmadı. Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.

İbo Show'un diğer konukları ise ünlü oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat oldu. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.



