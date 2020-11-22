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  • İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
22 Kasım 2020 Pazar 11:06 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Erken final yapan İyi Günde Kötü Günde dizisinin ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Dizisi erken final yapan Yasemin Allen, saçını kestirip, kahkül yaptırdı. Oyuncunun, yeni hali hayranlarını ikiye böldü.

İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melisa karakterine hayat veren Yasemin Allen'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Saçlarının kesim aşamasını Instagram hesabından paylaşan Allen'ın takipçileri ikiye bölündü. 

Kahkül yaptıran Allen'in son halini bazı takipçileri çok beğenirken, bazıları ise "Çok kısa olmuş. Bir daha kestirme" yorumunu yaptı.

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