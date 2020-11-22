Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in desteğine Deniz Bulutsuz'dan yanıt gecikmedi

Demet Özdemir, sosyal medyadan yeni bir pozunu paylaştı ve alımlı güzelliği ile takipçilerinden 1 milyondan fazla beğeniyi de topladı.. Birçok takipçi üst üste iltifat içerikli yorumlar yaptılar.

İltifat edenlerden birisi de Deniz Bulutsuz oldu… Ozan Güven’in darp ettiği iddiası ile uzun süredir gündemde yer alan Deniz Bulutsuz, Demet Özdemir’in paylaşımı ile yeniden gündeme gelmişti.

Özdemir, arkadaşının yaşadığı durum ile ilgili konuşmanın kendisine düşmediğini ama adaletin yerini bulacağını söylemiş ve Bulutsuz’a destek çıkmıştı.

Deniz Bulutsuz da adeta bu desteğe yanıt verir gibi paylaşıma yorum bıraktı.

Arkadaşına jest yapan Bulutsuz, “Hanımefendi cennetten düşerken canınız yandı mı?” diye yorum bıraktı.

Özdemir ise “Yerim seni” diyerek yanıt verdi.