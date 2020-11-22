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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir aralarına mesafe koydu
22 Kasım 2020 Pazar 17:14 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir aralarına mesafe koydu

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir aralarına mesafe koydu

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerini yükseltmeye devam ederken, dikkat çeken bir başka detay ise İbrahim Çelikkol'un eskiye oranla daha fazla sosyal medyada paylaşımı yapıyor olması. Ünlü oyuncu, partneri Demet Özdemir ile ilgili de farklı pozları üst üste yayınlıyor.

Karşılıklı olarak sosyal medyadan etkileşimde bulunan iki ünlü oyuncu, hayranlarını da mest ediyorlar. Geçtiğimiz gün İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından partnerine olan sevgisini “Seni o kadar çokkkkk seviyorum ki” şeklindeki sözüyle göstermiş ve Özdemir de “Canım İbommmm iyi ki varsın, hep gülelim” diye yanıt vermişti.

Dostlukları ile dikkat çeken oyuncular, dizi setinden farklı pozlarını da sıklıkla yayınlayarak, sosyal medyayı aktif kullanıyorlar. Böylelikle de hem takipçi sayılarını artırıyor hem de dizi için iyi bir reklam çalışması yapmış oluyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son dönemdeki yükselişi ile birlikte İbrahim Çelikkol’un da üst üste setten pozlar paylaşması bir hayli anlamlı oldu.

Partnerini etiketleyerek aşağıdaki pozu yayınlayan oyuncu, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Birçok dizi hayranı, koronavirüs sebebiyle ikilinin araya boşluk bırakarak oturmasına dikkat çekti.

“Aralarına mesafe koydular” diyen dizi hayranları, ikilinin samimi hallerinden ve enerjilerinden de çok memnun.

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