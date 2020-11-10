Gelinim Mutfakfa 10 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakfa 10 Kasım puan durumu yoğun ilgi görüyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakfa'yı bu sezon Onur Büyüktopçu sunuyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda günün sonunda en yüksek puanı alan çeyrek altını kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı? 10 Kasım puan durumu sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Çeyrek altını alan isim olarak seçildi.

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GELİNİM MUTFAKFA 10 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakfa 10 Kasım puan durumu her gün olduğu gibi bugün de Onur Büyüktopçu tarafından programın sonunda açıklandı.