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  3. Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında konuştu

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında konuştu

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı" İddialar hakkında konuştu

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik'in, Göztepe’deki evini satıp Afrika’da yüzlerce su kuyusu açtırdığı iddia edildi. Özçelik'ten iddialara jet yanıt geldi.

Bir dönemin gözde oyuncularından olan Gamze Özçelik, uzun zaman önce mesleğini tamamen bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahipleri için canla başla mücadele veren Özçelik, pek çok insanın gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

EVİNİ SATTI MI?

Son olarak Gamze Özçelik'in, Göztepe'de bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki evini sattığı ve o parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı iddia edildi. Her kuyuya bir şehidimizin adını verdiği de konuşulan Özçelik, konuyla ilgili iddialara 2. Sayfa aracılığıyla yanıt verdi.

Sosyal medyayı sallayan haber hakkında Özçelik şunları söyledi: "Daha önce de benzer haber çıkmıştı, doğru değil."


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