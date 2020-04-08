Engin Altan Düzyatan: Karantinada ailece yeni oyunlar keşfettik

Virüs salgınının çıktığı andan itibaren evinde karantinaya çekilen Düzyatan, “Evden bildiriyorum. Ailemle birlikte karantina altındayım. Bu süreçte evde kullanmadığımız araçlardan, çocuklara nasıl yaratıcı oyunlar geliştirebiliriz; bunu keşfettim. Okuyamadığım kitapları okuyor, izleyemediğim filmleri izliyorum. Şu anda ‘Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?’ kitabını okuyorum dedi.