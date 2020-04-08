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  3. Engin Altan Düzyatan: Karantinada ailece yeni oyunlar keşfettik

Engin Altan Düzyatan: Karantinada ailece yeni oyunlar keşfettik

Engin Altan Düzyatan: Karantinada ailece yeni oyunlar keşfettik

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, ‘Evde kal, sağlıkla kal' çağrısı yaptı.

Virüs salgınının çıktığı andan itibaren evinde karantinaya çekilen Düzyatan, “Evden bildiriyorum. Ailemle birlikte karantina altındayım. Bu süreçte evde kullanmadığımız araçlardan, çocuklara nasıl yaratıcı oyunlar geliştirebiliriz; bunu keşfettim. Okuyamadığım kitapları okuyor, izleyemediğim filmleri izliyorum. Şu anda ‘Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?’ kitabını okuyorum dedi. 


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