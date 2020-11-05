Eda Ece'nin Yasak Elma'daki partneri Talat Bulut'la vedası sosyal medyada olay oldu!

Daha önce dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanan ve 85. bölümde Yasak Elma dizisinin kadrosundan ayrılacak olan oyuncu Talat Bulut, iş arkadaşlarıyla vedalaştı. Aralarının uzun süredir iyi olmadığı bilinen Talat Bulut ve oyuncu Eda Ece’nin vedalaşması ise gündem oldu.

Kısa bir sarılma ile vedalaşan Eda Ece için Talat Bulut, Instagram hesabından sitem ettiği bir paylaşımda bulundu. Vedalaşma anında çekilen videoyu paylaşan Bulut, “Teşekkür ederim sevgili Eda Ece. Kısa ama hızlı veda… tam 8 saniye. Her bölümden 1sn alsam 85 sn eder. Uzun kaldı, 0.5 sn alsam 45 sn eder, yine uzun kaldı. 85 bölüm demek daha iyi. Her şeye rağmen her şey güzeldi” ifadelerini kullandı.

İkilinin arası 2018 yılında Talat Bulut’un set çalışanını taciz ettiği iddiaları nedeniyle bozulmuştu.