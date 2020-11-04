Dizide sergilediği başarılı performans ile göz dolduran Hazal Türesan, Mucize Doktor sayesinde geniş kitleler tarafından tanınma imkanına da sahip oldu. Hayran kitlesini hızla artıran oyuncu, sosyal medyada da çok konuşulan oyuncular arasına girdi. Mucize Doktor’un Beliz’i Hazal Türesan’ın pozları sosyal medyayı salladı.

Mucize Doktor’da güçlü bir ekip ile birlikte aynı sette yer alan Hazal Türesan, yeteneklerini de dizideki her sahnesinde sergiliyor. Güzelliği ile de göz dolduran oyuncu, MAG dergisine verdiği pozlarla da hayranlarının beğenisini kazandı.

Dergide yer alan açıklamasında kendisini çok eleştiren birisi olduğunu ifade eden oyuncu, “Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum” diye konuştu.