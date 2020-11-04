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  • Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın pozları sosyal medyayı salladı!
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:36 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın pozları sosyal medyayı salladı!

Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın pozları sosyal medyayı salladı!

2. sezonu ile Fox TV ekranında perşembe akşamları seyircisi ile buluşmaya devam eden Mucize Doktor dizisinde Beliz karakterini canlandıran Hazal Türesan pozları ile sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, MAG dergisinin Kasım sayısına hem röportaj verdi hem de özel pozları ile göz doldurdu…

Dizide sergilediği başarılı performans ile göz dolduran Hazal Türesan, Mucize Doktor sayesinde geniş kitleler tarafından tanınma imkanına da sahip oldu. Hayran kitlesini hızla artıran oyuncu, sosyal medyada da çok konuşulan oyuncular arasına girdi. Mucize Doktor’un Beliz’i Hazal Türesan’ın pozları sosyal medyayı salladı.

Mucize Doktor’da güçlü bir ekip ile birlikte aynı sette yer alan Hazal Türesan, yeteneklerini de dizideki her sahnesinde sergiliyor. Güzelliği ile de göz dolduran oyuncu, MAG dergisine verdiği pozlarla da hayranlarının beğenisini kazandı.

Dergide yer alan açıklamasında kendisini çok eleştiren birisi olduğunu ifade eden oyuncu, “Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum” diye konuştu.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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