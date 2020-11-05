Mucize Doktor'un yıldızı Hazal Türesan'dan şaşırtan açıklama: Kontrol manyağıyım!

2 sezondur Mucize Doktor dizisinde rol alan Hazal Türesan'dan çok özel açıklamalar geldi. Güzel oyuncu MAG dergisinin Kasım sayısına röportaj verdi. "Zaman zaman bir masalın içinde kaybolmak lazım" diyen Hazal Türesan'ın şaşırtan açıklamaları çok konuşulacak.

Hazal Türesan, MAG dergisine röportaj verdi. “Sizi siz yapan en büyük özellik nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

Yakınlarımın bana ‘Aşırı sorumluluk sahibisin’ dediği şey; benim lügatımda ‘kontrol manyaklığı’ anlamına geliyor. Bunun dışında; çok sabırsızım, açık sözlüyüm, içimdekini dümdüz söylerim.

Kriz zamanlarında da dışarıya karşı soğuk bir tutum sergilerim. Kendimi öyle çok eleştiriyorum ki, övmeye fırsat bulamıyorum.

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Pandemi döneminde; durmayı öğrendim. Meğer koşturmaktan nefes almayı unutmuşuz. Karantina günlerinde 4 kitap yazdım, 7 tablo yaptım, mutfak mermerini söküp heykel yonttum demeyi çok isterdim ama öyle yeteneklerim yok.