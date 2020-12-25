Çukur 109.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçiyor

Ay Yapım imzalı, ekranların fenomen dizisi Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonunda hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam eden, hikayesiyle her bölüm büyük ses getiren 109. yeni bölümünde, Efsun ve Nehir'in hayatı tehlikedeyken Yamaç durumu öğrenir öğrenmez harekete geçer. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı dizi Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 109. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!



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Çukur 109. yeni bölümünde, Efsun ve Nehir'in tehlikede olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir şok yaşarken Çukur, harekete geçiyor. Gerilim dolu anların nefesleri kestiği tanıtımda "Efsun ve Nehir'i kurtarabilecekler mi?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR 108. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur 108. son bölümünde, Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Yamaç ile Nedim'in karşı karşıya olduğu tanıtımda Cengiz'in adını hatırlamadığı korku dolu anlar herkesi şoke ediyor. Nedim'in bahsettiği konukların gelişi akıllarda soru işareti oluştururken, gelen kişilerden Yasmin'in elindeki Çukur sembolü dikkat çekiyor. "Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI



Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Yapım : Ay Yapım

Yapımcı : Kerem Çatay

Yönetmen : Sinan Öztürk

Senaryo : Gökhan Horzum

Yamaç'ın Selim'in mezarında okuduğu "İz kâle lehû rabbuhû eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn" ne anlama geliyor?

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