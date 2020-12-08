Yamaç'ın Selim'in mezarında okuduğu "İz kâle lehû rabbuhû eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn" ne anlama geliyor?

Çukur dizisinde büyük bir ayrılık yaşandı. Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan diziden ayrıldı. Dizi’de Selim’in ölümü üzere Koçovalılar yas tutarken Yamaç Selim’in mezarında "İz kâle lehû rabbuhû eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn" ayetini okudu.



"İZ KÂLE LEHÛ RABBUHÛ ESLİM KÂLE ESLEMTU Lİ RABBİL ÂLEMÎN" NE ANLAMA GELİYOR?

Çukur'da Yamaç Selim'in mezarı başında Bakara suresi 131. ayeti okudu. O ayetin meali ise şöyle:

Rabbi:'Teslim ol!' dediğinde 'Alemlerin Rabbine teslim oldum' demişti.

BAKARA-131