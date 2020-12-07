Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'da bu hafta yine heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Resmi bir açıklama gelmemesi ile birlikte Vartolu, Yamaç'ın isteği üzerine Afganistan'a gönderişmişti. Peki, Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu Saadettin Çukur'a geri gelecek mi?

ÇUKUR VARTOLU NE ZAMAN DÖNECEK?

Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etmişti. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak Ay Yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple Vartolu Saadettin'in geri dönmesi bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.

Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.