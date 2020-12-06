06 Aralık 2020 Pazar 23:45 | Son Güncelleme:
Çukur dizisinde yeni gelişme... Kulkan Erdenet rolü Genco Özak'ın oldu
Ekranların iddialı yapımlarından Aras Bulut İynemli ve Necip Memili'nin başrollerinde olduğu Çukur dizisinde Kulkan Erdenet rolünü kimin oynayacağı merak konusuydu. İşte o isim sonunda belli oldu. Genco Özak, Çukur'un Kulkan Erdenet'i olarak seyirci ile buluşacak.
Show TV'nin geniş bir hayran kitlesine sahip reyting rekortmeni dizisi Çukur'dan yeni haberler var. Dizinin uzun zamandır beklenen karakterlerinden Kulkan Erdenet'i kimin canlandıracağı artık biliniyor.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek.
Anlaşılan o ki, pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur ekranlara damga vurmaya devam edecek.