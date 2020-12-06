Çukur dizisinde yeni gelişme... Kulkan Erdenet rolü Genco Özak'ın oldu

Show TV'nin geniş bir hayran kitlesine sahip reyting rekortmeni dizisi Çukur'dan yeni haberler var. Dizinin uzun zamandır beklenen karakterlerinden Kulkan Erdenet'i kimin canlandıracağı artık biliniyor.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek.

Anlaşılan o ki, pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur ekranlara damga vurmaya devam edecek.

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