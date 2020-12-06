Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu'su Kaan Taşaner 'Uyanış Büyük Selçuklu' kadrosuna dahil oldu

TRT 1 ekranlarının pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Taşaner şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yerini aldı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Taşdemir, Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizinde Romalı savaşçı Markus olarak seyirci ile buluşacak.

Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Kayıp, Mehmetçik Kutül Amare ve Şahin Tepesi gibi başarılı yapımlarda yer alan oyuncu yeni dizi ile yine akıllara kazınacak gibi duruyor.

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