06 Aralık 2020 Pazar 22:30 | Son Güncelleme:
Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu'su Kaan Taşaner 'Uyanış Büyük Selçuklu' kadrosuna dahil oldu
TRT 1'in ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Ünlü diziye ünlü isim... Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu karakterine hayat veren Kaan Taşaner şimdi de bir başka tarihi yapım olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u olarak ekranlarda olacak.
TRT 1 ekranlarının pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Taşaner şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yerini aldı.
Yakışıklı oyuncu Kaan Taşdemir, Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizinde Romalı savaşçı Markus olarak seyirci ile buluşacak.
Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Kayıp, Mehmetçik Kutül Amare ve Şahin Tepesi gibi başarılı yapımlarda yer alan oyuncu yeni dizi ile yine akıllara kazınacak gibi duruyor.