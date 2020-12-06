Melis Birkan ve Çakır Ushan 'Menajerimi Ara' dizisinin yeni bölüm konukları oluyor

Star Tv ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara'nın 16. bölüm konukları belli oldu.



Seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen fenomen dizide anlatılan konular kadar yeni bölümlerinde hangi ünlü ismin/isimlerin yer alacağı da merak konusu oluyor. Menajerimi Ara dizisinden bu hafta yeni bir sürpriz geldi. Fenomen dizi karşımıza 16. bölümünde iki ünlü konukla çıkacak.

YENİ BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, oyuncuların ve menajerlerin dünyasının anlatıldığı Menajerimi Ara dizisinin 16. bölüm konuk oyuncuları Melis Birkan ve Çakır Ushan oldu.

Her hafta farklı ünlüleri konuk oyuncu olarak gördüğümüz Menajerimi Ara dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Baraj Falay, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.