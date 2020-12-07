Çukur'a Amca Cumali mi geliyor? Çukur Cumali Amca kim olacak? Haluk Bilginer ve Çetin Tekindor...

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur’da “Amca Cumali” heyecanı başladı. Dizinin son bölümünde Kahraman Koçovalı rolündeki Mustafa Üstündağ’ın ayrılık sinyali vermesi ile diziden ayrılacağı anlaşılırken diziye yeni isimlerin de katılacağı ortaya çıktı. Kahraman Koçovalı sahneleri ile geçmişe dönülerek “Amca Cumali” ile bağlantı kurulduğu ve bu sahnelerin tamamlanmasıyla dizide “sırların açığa çıkacağı” sürecin başladığı belirtiliyor.



ÇUKUR CUMALİ AMCA KİM OLACAK?

Meliha’nın Emmi’ye söylediği sırrın da “Amca Cumali” ile bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor. Çukur Dizisi izleyicilerinin sosyal medya yorumlarında en fazla “Amca Cumali rolünü kim oynayacak” sorusuna yanıt arandığı da dikkat çekiyor...

HALUK BİLGİNER VE ÇETİN TEKİNDOR ADAY

Haluk Bilginer ve Çetin Tekindor’un ismi Çukur’da “Amca Cumali” rolü için geçiyor. İki usta oyuncudan hangisinin Cumali Amca rolünü üstleneceği henüz netlik kazanmadı. Amca Cumali karakteri Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki amansız mücadelede kilit bir rol alacak.