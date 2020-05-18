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  3. Aslıhan Güner'den Kuzey Yıldızı dizisiyle ilgili müjdeli haber!

Aslıhan Güner'den Kuzey Yıldızı dizisiyle ilgili müjdeli haber!

Aslıhan Güner'den Kuzey Yıldızı dizisiyle ilgili müjdeli haber!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi bir süredir koronavirüs nedeniyle sete çıkamıyordu. Müjdeli haberi dizinin Yıldız'ı Aslıhan Güner verdi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı dizisindeki Yıldız Kadoğlu karakterini canlandırmak için sabırsızlanıyor. 2019-2020 sezonunun en başarılı yapımlarından birisi de Kuzey Yıldızı oldu.

Show Tv’de yayınlanan komedi dizisinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayının üçüncü haftasından bu yana çekimler yapılmıyor. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin başrolündeki diziden mutlu haber geçtiğimiz hafta yönetmen Ersoy Güler tarafından verilmişti.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Kuzey Yıldızı dizisi sette çekimlere başlıyor. Hazırlıklar son aşamaya geldi. 20 Mayıs Çarşamba günü dizinin setinde çalışmalar başlayacağı için oyuncular da son hazırlıklarını yapıyor.


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