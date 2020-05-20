Dünyaca ünlü oyuncu, Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı Leonardo DiCaprio ile kıyasladı

Dünyaca ünlü Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı The Revenant (Diriliş) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.

Mehwish, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da devlet televizyonunda Urduca yayımlanması kararını desteklediğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel önemine dikkat çeken Mehwish, "büyük ahlaki derslere sahip" olduğunu söylediği diziye övgüler yağdırdı.

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'a olan beğenisini de gizlemeyen Mehwish, Düzyatan'ı "çok yakışıklı" bulduğunu söyledi.

Mehwish, Engin Altan Düzyatan için "Biraz Leonardo DiCaprio gibi, değil mi?" sorusunu sordu.

Devlet televizyonunda Urduca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Pakistan'da fırtına estirmeye devam ediyor. Ülkeyi adeta kasıp kavuran dizinin bölümleri, yayımlandığı günlerde video paylaşım platformu YouTube'da en çok izlenenlerin başında geliyor.