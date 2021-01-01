Arka Sokaklar 572.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleriyle her Cuma akşamı Kanal D'de seyircisiyle buluşuyor. 1 Ocak Cuma akşamı yayına girmeyen Arka Sokaklar dizisi 572. yeni bölüm merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Ocak Cuma günü dizi neden yayınlanmadı?



ARKA SOKAKLAR 572. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ekip, Mesut'u kurtarmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşıyor. Yaşadıkları acıları ise, Engin Müdürün düğünü ile atmaya çalışıyor.



ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Yeni yıl nedeniyle yayına bir hafta ara veren Arka Sokaklar 572. Bölüm 8 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?



25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!

Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Arka sokaklar oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna bu sezon 3 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonunda polis Sinem karakteri ile Gizem Terzi, uluslararası bir çetenin reisini olan Hakan Uygun ve avukat Başak karakterini canlandıracak olan Perihan Ünlücan kadroya dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OYUNCUSU

GİZEM TERZİ KİMDİR?

Gizem Terzi, 14 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Terzi, “Güllerin Savaşı” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.

2017 yapımı “İlk Öpücük” filmi ile beyaz perdeye adım atan Gizem Terzi ayrıca, “Kaçak Gelinler”, “Benim Adım Gültepe”, “Sir-Ayet”, “Bir Deli Sevda”, “Ankara'nın Dikmen’i” gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

HAKAN UYGUN KİMDİR?

1972 doğumlu oyuncu Hakan Uygun, Berlin Teknik Üniversitesi’nden ve ayrıca Mozart Akademi’de Tiyatro eğitimi almıştır. Hakan Uygun, daha önce Fosforlu Cevriye Müzikali adlı tiyatro oyununda oyuncu olarak yer almıştır.

PERİHAN ÜNLÜCAN KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, lise eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi’nde fizik üzerine bir eğitim aldı. Katıldığı bir konser ile birlikte oyunculuğa adım atan Perihan Gönül, kamera karşına ilk kez Kış Masalı isimli dizi ile geçen Perihan Ünlücan, günümüzde ise Hatırla Gönül isimli dizide rol almaktadır. Genç oyuncu 2010’da yapımcı Tolga Erener ile evlendi.

2009’da Kış Masalı isimli dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Genç oyuncu 2015 yılında ise Hatırla Gönül isimli dizide yer aldı.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır.

1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayınlanan pek çok yabancı film ve dizide dublaj yapmış; çok sayıda yerli dizi ve sinema filminde de Cüneyt, Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan, Mahmut Hekimoğlu gibi aktörlerin seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe, İstanbul’da büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da “Birbirimize artık aşık değiliz.” şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı “Kokoreççi” tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu’nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınmaktadır.

İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol aldı. Özgür Ozan, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Akrep burcudur.

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965; İstanbul doğumlu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu’nun “Yumurcak” filminde oynadı.İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu,Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu,ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

“Yumurcak” filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu'nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre”nin Cenevre Şehirndeki Leman Koleji ne kaydettirdi. İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

1986 yılında,Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor: Arka Sokaklar'da Mesut'a ne oldu?

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