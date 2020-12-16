Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay açıklama: Gelinlik giyme yaşına geldim

Televizyon macerasına uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisinin oyuncularından Yüsra Geyik özel hayatı ve dizi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar Zeliş olarak tanınan Geyik geçtiğimiz günlerde bir avmde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



Güzel oyuncu hem özel hayatı hem de arka sokaklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Ankilozan Spondilit' hastalığına farkındalık yaratmak için yer aldığı reklam projesinde gelinlik ile görüntülenen güzel oyuncu, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" sorusuna, "O yaşa geldim galiba bana da evlilik sorduğunuza göre. Her kadının hayalidir tabi ki ama benim şu an için kalbim boş, henüz bir ilişkim yok. Kısmet bu işler" yanıtını verdi.

HER SENE SON SEZON DİYE HABERLER ÇIKIYOR

Arka Sokaklar dizisinin finali ile ilgili konuşan Geyik: "Dizi bildiğiniz gibi çok güzel bir şekilde devam ediyor. 15 sene önce ilk girdiğimde çocuktum, şimdi dizide sizin gibi ben de muhabir oldum. Her sene 'son sezon' diye haberler çıkıyor ama reytinglerde çok iyi olduğumuz için her seferinde sözleşme yeniliyoruz ve devam ediyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sette artık aile gibi olduk, o kadar alıştık ki birbirimize bazı sahneleri prova yapmadan çekiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dizi final yaptıktan sonra nasıl bir karakterde rol almak isterdin?" sorusuna Geyik, "Mevcut rolümden farklı, ters bir rol olmasını isterdim. Kendimi tekrarlamamak için iyi bir seçim olurdu. Şöyle yalıda ya da köşkte geçen bir dizide rol almak hiç fena olmazdı" diyerek tebessüm etti.