Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor? Erler Film'den açıklama geldi

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisine rol alan Şevket Çoruh dizide “Mesut Komiser” karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde Çoruh ile ilgili Arka Sokaklar’dan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Erler Film basın açıklaması yaparak konuyla ilgili iddialara yanıt verdi.



"ŞEVKET ÇORUH’UN DİZİDEN AYRILDIĞI HABERİ DOĞRU DEĞİLDİR"

Erler Film tarafından yapılan açıklamada: “Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme! üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh’un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.” ifadelerine yer verildi.

Dizi çekimlerinin pandemi önlemleri alınarak devam ettiği dile getirilen açıklamada: “16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır. Arka Sokaklar’ın yıllardır devam ediyor olmasının temelinde setlerde zor rastlanır bir ekip anlayışının, sanatçı sorumluluğunun ve Türker İnanoğlu gibi bir yöneticinin bulunması gerçeğidir. Arka Sokaklar’ın çekimleri pandemi önlemleri sınırları içinde devam etmektedir. Ekipteki tüm sanatçılar gibi Şevket Çoruh da kamera karşısına çekim takvimine göre geçmektedir. Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur.” denildi.