Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor: Arka Sokaklar'da Mesut'a ne oldu?

15 sezondur Kanal D’de yayınlanan başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayınlanan bölümü ile Kırımızı Oda dizisinin gerisinde kalarak 2’inci sırada yerini aldı.

Arka Sokaklar dizisi izleyenlere her bölümde heyecanı doruklarda yaşatırken yayınlanan 570. son bölümünde; . Rıza Baba ve ekip, Mesut’un mektup bırakıp gitmesinden dolayı çok öfkelidir. Özellikle Rıza Baba, onu affetmenin sınırına gelmişken yaptığı bardağı taşıran son damla olmuştur. Mesut ise bir yolunu bularak örgüt elemanlarının olduğu araca biner. Ancak Servan, Mesut’un örgüt elemanlarının arasına karıştığı haberini almıştı.

Servan, Mesut’un içinde olduğu aracın patlatılması için emir verir. Servan’ın sözlerinin ardından izleyenler Mesut’a ne oldu sorusunu sorarken diziden ayrıldığı yönünde iddialarda bulundu.

Sosyal medyada dolaşmaya başlayan iddiaların ardından Erler Film, bir açıklamada bulunarak Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un diziden ayrılmadığı müjdesini verdi.