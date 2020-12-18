Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 570. bölüm izleme linki

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar bu akşam 570. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'da bugün Mesut, militan ekibinin arasına sızar ve Servan’ın peşine düşer. Rıza Baba’nın Mesut’a içten olan kızgınlığı gittikçe artar. Ekibe Mesut’un kendi tercihine karışmamalarını söylese de gizlice takip etmeyi sürdürür.

ARKA SOKAKLAR 571. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 570. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, militan ekibinin arasına sızar ve Servan’ın peşine düşer. Rıza Baba’nın Mesut’a içten olan kızgınlığı gittikçe artar. Ekibe Mesut’un kendi tercihine karışmamalarını söylese de gizlice takip etmeyi sürdürür.

Jandarma tarafından tespit edilen kafile, mola verdiklerinde baskına uğrar, Mesut gizliden jandarmanın safına geçip militanlara karşı saldırıya geçer. Çatışmadan İlhan ve Servan’la tek bağlantısı olan Bahri’yi de sağ salim çıkarıp tekrar yollara düşer.

Bahri aracılığı ile Servan ile telefonla konuşmayı başarır. Servan kim olduğunu bilmediği, yanına gelme çabasından olan bu güçlü militan adayının Rıza Baba’nın ekibinden biri olacağından süphelenir ve bir tuzak kurar. Yanına gelenin Mesut olduğunu gördüğü anda da Mesut’un içerisinde bulunduğu aracı havaya uçurur.

Esra ve arkadaşları yakın bir yerde tatil yapmaya gideceklerdir. Esra çekinerek de olsa Hüsnü’yü de davet eder ama Hüsnü Mesut’un durumundan ötürü red eder.

Engin de bunun Mesut’a faydası olamayacağını, kızı da boşuna üzmemesini ve bir iki gün bile olsa hayatını yaşamasını tavsiye eder. Hüsnü Esra’ya sürpriz yapar.

Ethem Zafer’e söz verdiği üzere Ceren’i öldürmek ister ancak Ceren’in saklandığı yeri bulamaz. Zafer’in başka bir planı vardır. Zafer’in parasının olduğu yerin ihbarı düşer emniyete. Para olduğu sanılan çantada Ceren’in Ethem’e yazdığı bir not bulunur. Ethem hakanın arabasına takip cihazı yerleştirir.

Notu bulan hakan çılgına döner ve Ceren’e hesap sormaya gider, bahar da peşinden. Ethem ve adamları eve saldırı düzenler, Bahar vurulur ve hastaneye kaldırılır.