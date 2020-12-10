9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Zümrüdüanka reyting sonuçları

9 Aralık reyting sonuçları göre çarşamba günü en çok izlenen yapım seyirciye sunulacak. Dün akşam televizyonda Fox Tv'de Zümrüdüanka, ATV'de Kuruluş Osman, Kanala D'de Sadakatsiz, TRT 1'de Benim Adım Melek ve , Star Tv'de Alaaddin’in Yeni Serüvenleri yabancı filmiz ekranlara geldi. 9 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında yer alan dizi, film ve programları belirleyecek. Reytingler her gün düzenli olarak açıklanmaktadır. Peki, 9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu?