10 Aralık 2020 Perşembe 07:30 | Son Güncelleme:
9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Zümrüdüanka reyting sonuçları
9 Aralık reyting sonuçlarına yönelik detaylı arama yapılıyor. Vatandaşlar beğenerek izledikleri dizilerin 9 Aralık reyting sonuçlarında kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek istiyor. Reytingler her gün düzenli olarak yayınlanırken Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alan dizi, film ve programları paylaşıyor. Dün akşam ATV'de Kuruluş Osman, Kanala D'de Sadakatsiz, Fox Tv'de Zümrüdüanka, Star Tv'de Alaaddin'in Yeni Serüvenleri adlı yabancı film, TRT 1'de ise Benim Adım Melek dizisi yer aldı. 9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu?
9 Aralık reyting sonuçları göre çarşamba günü en çok izlenen yapım seyirciye sunulacak. Dün akşam televizyonda Fox Tv'de Zümrüdüanka, ATV'de Kuruluş Osman, Kanala D'de Sadakatsiz, TRT 1'de Benim Adım Melek ve , Star Tv'de Alaaddin’in Yeni Serüvenleri yabancı filmiz ekranlara geldi. 9 Aralık reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC gruplarında yer alan dizi, film ve programları belirleyecek. Reytingler her gün düzenli olarak açıklanmaktadır. Peki, 9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu?