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  • Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları! 6 Ekim reyting sonuçları yayında!
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:29 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları! 6 Ekim reyting sonuçları yayında!

Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları! 6 Ekim reyting sonuçları yayında!

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar arasından izlenme oranı yüksek olan yapımlar reyting sonuçları sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. 6 Ekim reyting sonuçları ise dün akşama ait izlenme oranlarını gösteriyor.

TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 6 Ekim Salı  gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları haftanın ikinci gününde izlenme oranlarını sıralıyor.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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