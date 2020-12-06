06 Aralık 2020 Pazar 09:32 | Son Güncelleme:
5 Aralık reyting sonuçları birincisi: İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı cumartesi reyting sonuçları nasıl?
5 Aralık reyting sonuçlarına göre dün en akşam en çok izlenen yapım belli olacak. İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı, Bir Annenin Günahı, Kim Milyoner Olmak İster?, Gönül Dağı gibi dizi ve programlar ekrana geldi. İzleyiciler 5 Aralık reyting sonuçları birincisini yakından takip ederken, İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi reyting sonuçları nasıl? sorusuna yanıt arıyor. Reytingler, her gün bir önceki günün en çok izlenen yapıma Total, AB ve ABC gruplarında yer veriyor.
5 Aralık reyting sonuçları birincisi, ekran başında bulunan izleyenlerin de merak ettiği konulardan oluyor. Beğenerek izledikleri dizilerin Total, AB ve ABC gruplarında hangi sırada yer aldıkları yakından takip ediliyor. Geçen hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk reytinglerde ilk sırada yer aldı. Dün akşam Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? yer aldı. Peki, İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı cumartesi reyting sonuçları nasıl? İşte 5 Aralık reyting sonuçları birincisi