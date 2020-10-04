04 Ekim 2020 Pazar 09:09 | Son Güncelleme:
3 Ekim 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV yapımlarının izlenme oranları reyting sonuçları listesi ile kayıt altına alınıyor. Dizi, film ve programlardan bazıları izleyiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 3 Ekim tarihli reyting sonuçları da bu hafta cumartesi günü en çok izlenen yapımları gösterecek.
TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 3 Ekim Cumartesi gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranlarını sıralıyor.