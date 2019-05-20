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  3. 20 Mayıs reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması

20 Mayıs reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması

20 Mayıs reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması

20 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yaska Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Çukur 18.72 share alarak birinci, Söz 16.9 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 12.37 share alarak dördüncü sırada yer aldı. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 20 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yaska Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Çukur 18.72 share alarak birinci, Söz 16.9 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 12.37 share alarak dördüncü sırada yer aldı. Reytingler ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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