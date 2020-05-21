Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7898
  • 7,4479
  • 379.471
  • 102713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 20 Mayıs 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?

20 Mayıs 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?

20 Mayıs 2020 reyting sonuçları belli oldu mu" Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı"

20 Mayıs 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Her akşam seyirci ile buluşan dizi, film ve programların; izlenme oranına göre reyting sıralaması yapılıyor. Konuyu yakından takip edenler ise reyting sıralaması sonuçlarını merak ediyor. Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

20 Mayıs 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Dün akşam yine TV ekranlarında birbirinden renkli dizi ve filmler yayınlandı. Konuyu yakından takip edenler hangisinin en çok izlendiğini merak ediyor. Survivor, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.


Bakan Selçuk rakamı açıkladı... Atamalar yapıldı!
Sınır hattında büyük skandal!
Libya ordusundaki komutan süreci anlattı: Türkiye olmasaydı...
Adıyaman'da korkunç olay! Sokakta dolaşırken yakalandı
Reklam
Artvin'de caddelerde dolaşan ayı halkın maskotu oldu

Artvin'de caddelerde dolaşan ayı halkın maskotu oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Larissa Gacemer'den bir açıklama daha: Lütfen üzülmeyin, farkındalık yaratmak için paylaştım

Yüzde 60'ı bambudan... Görenleri büyülüyor